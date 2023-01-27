Жителей Сургута предупредили о возможном ухудшении качества воды

В Сургуте вечером накануне, 25 января, в связи с технологическим нарушением пострадала целостность на водоводе, который проходит вдоль ул. Григория Кукуевицкого в районе дома №6. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Аварийные службы СГМУП «Горводоканал» оперативно приступили к локализации инцидента, выявлению поврежденного участка с последующим выводом его из работы без отключения потребителей. На данный момент работы выполнены», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что восстановительные работы, по предварительным данным, займут несколько дней. Объемы водоснабжения не пострадают, однако из-за изменения гидравлических режимов возможно временное ухудшение качества холодного водоснабжения в квартале А и микрорайоне А.

Сообщать об этом можно по телефону аварийно-диспетчерской службы 45-65-44 или на сайте https://gvk86.ru/report/.