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Качество воды может временно ухудшиться в Сургуте

Жителей Сургута предупредили о возможном ухудшении качества воды

Качество воды может временно ухудшиться в Сургуте
Фото: pixabay

В Сургуте вечером накануне, 25 января, в связи с технологическим нарушением пострадала целостность на водоводе, который проходит вдоль ул. Григория Кукуевицкого в районе дома №6. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Аварийные службы СГМУП «Горводоканал» оперативно приступили к локализации инцидента, выявлению поврежденного участка с последующим выводом его из работы без отключения потребителей. На данный момент работы выполнены», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что восстановительные работы, по предварительным данным, займут несколько дней. Объемы водоснабжения не пострадают, однако из-за изменения гидравлических режимов возможно временное ухудшение качества холодного водоснабжения в квартале А и микрорайоне А.

Сообщать об этом можно по телефону аварийно-диспетчерской службы 45-65-44 или на сайте https://gvk86.ru/report/.


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Сегодня в 10:19, просмотров: 113, комментариев: 0
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