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В Сургуте мать с дочкой попали в ДТП у отдела полиции // ВИДЕО

В Сургуте сбили двух пешеходов рядом с отделом полиции

В Сургуте мать с дочкой попали в ДТП у отдела полиции // ВИДЕО
Фото и видео: «К-Информ»

В Сургуте рядом с отделом полиции №1 на улице Кукуевицкого водитель «Соляриса» совершил наезд на двух пешеходов. Попавшие в ДТП женщину и ее дочь госпитализировали в больницу. Видео инцидента появилось в группе «К-Информ» во «ВКонтакте».

«В 12:05 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе улицы Кукуевицкого, 20 водитель автомобиля Hyundai Solaris 1976 года рождения произвел наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пострадала женщина 1986 года рождения, ее госпитализировали. По предварительным данным, ребенок 2011 года рождения не пострадал, но доставлен вместе с матерью на осмотр», – рассказали журналисту URA.RU в местном отделе ГИБДД.

Ранее в Сургуте произошло ДТП с тремя погибшими.


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Сегодня в 17:36, просмотров: 125, комментариев: 0
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