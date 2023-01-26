В Сургутском районе появился бренд одежды «Душа глухаря»

В Сургутском районе начали развивать собственный бренд спортивной одежды – «Душа глухаря». Сейчас он доступен только для Совета молодежи при депутатах городского поселения Барсово, но в будущем молодые люди планируют развивать собственное производство изделий, например, через молодежный центр в Лямина, где открыта швейная мастерская и есть станок для печати по ткани. Также предполагается, что одежда будет продаваться на интернет-площадках. По словам представителей власти муниципалитета, в 2022 году организация получила грант в размере 400 тысяч рублей. Эти средства пойдут на дальнейшее развитие бренда.

«То, что ребята представили в качестве результата, очень здорово, но не в форме дело. А дело в тех логотипах, которые будут приурочены к 100-летию Сургутского района. Они будут распространены для всех Советов молодежи. Их смогут использовать администрации городских и сельских поселений в своих молодежных мероприятиях. Будем прорабатывать эту тему дальше, потому что сегодня для нас очень важно иметь бренд Сургутского района», – подчеркнула начальник службы молодежной политики департамента образования Сургутского района Севинч Мамедова.

По мнению молодых барсовчан логотип глухаря – это особый символ, символ богатства земли, на которой живут люди района и символ Барсовой Горы, священного места, которое выбрали для обитания коренные малочисленные народы Севера – ханты и манси. Полученная субсидия поможет Совету молодежи Барсово привлечь в свои ряды новых активистов и продвигать дополнительно знания об исторической ценности территории района.