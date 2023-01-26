В Сургутском районе выставили на продажу дачный дом с пельменным цехом

В Сургутском районе выставили на продажу земельный участок с дачным домом за 55 миллионов рублей. Помимо особняка, на территории участка действует ресторанный бизнес, а также находятся цеха по производству колбас и пельменный цех. Соответствующее объявление появилось на сайте одного из агентств недвижимости.

«Продам жилой 2-х этажный дом, подземных этажей 1, расположенный на земельном участке 18196 кв.м. На данной территории находится действующий ресторанный бизнес, магазин, цеха по производству колбас, пельменный цех, гаражи, помещения для содержания и разведения крупного рогатого кота, свиней, гостиница, стрелковый клуб, также жилой дом площадью 450 кв.м», – говорится в объявлении.

Ранее в Сургуте выставили на продажу коттедж с бильярдом и джакузи за 42 млн рублей.