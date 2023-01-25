27 января Сургутский район присоединится к Всероссийской акции «Блокадный хлеб», которая призвана почтить память погибших.

Мужеству жителей блокадного Ленинграда и памяти о трагедии, которая не должна повториться, посвящён цикл мероприятий в библиотеках района. Для читателей запланированы уроки мужества, беседы, лекции, часы истории, выставки патриотической литературы, конкурсы чтецов, литературные гостиные, показы кинофильмов, также библиотекари будут раздавать и символ проекта – кусочки чёрного хлеба весом в 125 гр. – суточный паёк ленинградцев в дни окружения.

«Для библиотекарей Сургутского района – участие в акции в первую очередь связано с сохранением исторической памяти. И наша задача эту связь с поколением победителей сохранить. Рассказывать и напоминать о том, какие страшные события пережили наши бабушки и дедушки», – поделилась Татьяна Видова, заместитель директора библиотечной системы района.

Акция «Блокадный хлеб» охватит всю Югру – присоединяйтесь к ней в своём поселении и передавайте память о подвиге ленинградцев-блокадников своим родным и близким. Сохраним историческую память вместе!