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Бывший полицейский проведет 4 года в колонии за помощь в поиске закладки

Экс-полицейского осудили за помощь в поиске закладки и получении взятки

Бывший полицейский проведет 4 года в колонии за помощь в поиске закладки
Фото: pixabay.com

Сургутский городской суд признал виновным бывшего полицейского в превышение должностных полномочий и получение взятки за незаконные действия. В первом случае экс-полицейский помог местному жителю найти «закладку», а спустя два месяца за денежное вознаграждение уменьшил объемы наркотика у задержанного мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В феврале 2020 года сотрудник полиции задержал гражданина, который разыскивал в г. Сургуте «закладку» с наркотическим средством, ранее заказанную в Интернете. Не дождавшись, когда заказчик самостоятельно найдет наркотик, оперуполномоченный отвез его к месту «закладки», отыскал ее и лично положил в карман задержанного <…> В апреле 2020 года осужденный, находясь в линейном отделе, получил взятку от другого задержанного гражданина, при котором было обнаружено наркотическое средство», – отметили в ведомстве.

Суд приговорил мужчину к 4 годами исправительной колонии общего режима. Помимо этого, бывшего полицейского лишили права занимать определенные должности сроком 3 года и назначали штраф в размере 45 тысяч рублей.


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Сегодня в 12:47, просмотров: 46, комментариев: 0
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