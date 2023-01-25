На перекрестке в Сургуте столкнулись два Мерседеса

Накануне, 24 января, на улице Быстринская в Сургуте столкнулись два Мерседеса. По предварительной информации, один из водителей поехал на красный свет светофора и спровоцировал аварию.

«27-летний водитель, управляя автомобилем «MERCEDES», по предварительным данным, выехал на перекресток, на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с другим автомобилем «MERCEDES», под управлением 24-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 34-летняя пассажирка первого «MERCEDES» получили травмы», – рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

За минувшие сутки в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы.