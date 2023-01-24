16+
Логотип Сиапресс
USD  68,6288   EUR  74,7307  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Свято-Троицкий кафедральный собор Сургута примет первых прихожан уже весной

Освящение Свято-Троицкого кафедрального собора Сургута состоится весной

​Свято-Троицкий кафедральный собор Сургута примет первых прихожан уже весной
Иллюстрация: администрация Сургута

В Сургуте уже этой весной состоится освящение Свято-Троицкого кафедрального собора. Ожидается, что тогда же он примет первых прихожан. Об этом сообщил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в ходе рабочей встречи с губернатором Югры Натальей Комаровой.

По словам владыки, в соборе уже закончена внутренняя отделка, установлены иконы главного иконостаса, готовы к эксплуатации подсобные помещения. Для удобства посетителей организована подземная парковка на 180 мест. Внутренняя роспись, которую выполняет творческое объединение «Благо» из Томской области, выполнена на 75 %. Полное завершение этих работ планируется в апреле.

«В апреле мы должны завершить работу по росписи. Сейчас отшлифовали алтарную часть, будем устанавливать престолы, жертвенники, — все, что нужно богослужению. В марте отслужим первую литургию. Сейчас все складывается благополучно, успеваем к Великому освящению, которое назначено на конец мая», — поделился митрополит.

В 2014 году жители Сургута в ходе народного голосования высказались за строительство собора на месте пустыря в 13-м микрорайоне города. Возведение Свято-Троицкого кафедрального собора началось в 2016 году. Он получил название в честь первого деревянного храма, который был основан в Сургуте еще до революции, но уничтожен в 30-е годы прошлого века. Строительство ведется на пожертвования прихожан и при поддержке градообразующих предприятий.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:34, просмотров: 62, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Одни из нас» – оправдал ожидания? // Впервые вижу 823
  2. В Сургуте пьяный водитель учинил массовое ДТП 702
  3. Югорчане бронируют красивые даты для свадеб 673
  4. В Югре фиксируется снижение цен на некоторые продукты 638
  5. Плавали – знаем: как правильно выбрать бассейн? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 628
  6. ​Всем пример 628
  7. Власти РФ объяснили, почему указ о частичной мобилизации действует до сих пор 609
  8. ​Наталья Комарова запустила «Движение первых» в Югре 596
  9. На поиск работы у российских женщин в среднем уходит 7 месяцев 558
  10. ​Сбер проведёт самое масштабное тестирование клиентами платёжного стикера 457
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7638
  2. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 2739
  3. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 2614
  4. ​В Сургуте готовятся принять поправки в генплан. Город может измениться довольно серьезно 2458
  5. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 2442
  6. В Сургуте прошло испытание китайского внедорожника Tank 2408
  7. ​Прощание с Мимино 2353
  8. В Нижневартовске десятимесячному младенцу вернули желудок в брюшную полость 2152
  9. Патриарх Кирилл приедет освящать Свято-Троицкий собор в Сургуте 1950
  10. В Нижневартовске эвакуировали два торговых центра за день 1912
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7638
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 5043
  3. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4291
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4268
  5. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 4148
  6. Её духовное наследие - бесценное сокровище 4118
  7. ​«Государственный человек» 4043
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3975
  9. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3569
  10. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 3488

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика