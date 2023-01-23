Победителем в конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов» стал Сургутский художественный музей

Сургутский художественный музей стал первым и единственным в Югре победителем грантового конкурса «Создание тактильных копий музейных экспонатов». Благодаря победе, для посетителей установят пять новых объемных копий живописных шедевров, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Первым этапом в формировании доступной среды для незрячих посетителей стала выставка «7 ликов ЯХа». Теперь в музее появятся тактильные копии живописных шедевров, оригиналы которых хранятся в фондах музея. Очень важно, что у наших посетителей с ОВЗ есть возможность «увидеть» произведения искусства», – отметила директор Сургутского художественного музея Ольга Перепечина.

Над проектом будет работать большая команда мастеров: скульпторы, архитекторы, дизайнеры, инженеры, бутафоры, специалисты по 3D сканированию и 3D печати, специалисты по фрезерованию, форматоры, литейщики, а также мастера по лакокрасочным работам. Экспонаты для музеев будут созданы по специальной технологии, разработанной Мастерской тактильных моделей Студии Шу.