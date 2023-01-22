16+
Логотип Сиапресс
USD  68,6656   EUR  74,3434  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Сургутском районе при возгорании вагончика пострадал человек

В Сургутском районе при пожаре в вагон-бочке пострадал человек

В Сургутском районе при возгорании вагончика пострадал человек
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В Сургутском районе на территории фермерского хозяйства сгорела вагон-бочка. В результате возгорания пострадал человек. Об этом сообщили МЧС России по ХМАО-Югре.

«В 20:55 поступило сообщение о возгорании вагончика на фермерском хозяйстве на 33 километре автодороги Сургут-Лянтор. По прибытию пожарных подразделений вагон-бочка полностью охвачена огнем. Ликвидация открытого горения в 21:39 местного времени. Есть пострадавший», – отметили в ведомстве.

Отметим, что в ликвидации пожара были задействованы десять человек личного состава и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:15, просмотров: 151, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сбербанк в Сургуте финансирует строительство первого дома-эстета 1051
  2. В Сургуте официально открыли крупнейший каток в Тюменской области 496
  3. Лжеминер из Нижневартовска оказался захватчиком заложников в московском банке 445
  4. В Нижневартовске отремонтируют три дороги в 2023 году 323
  5. В мэрии Нижневартовска прокомментировали потасовку школьников в компьютерном клубе 311
  6. Какие льготы положены школьникам // КОНСУЛЬТАЦИЯ 238
  7. В Сургутском районе сняли ограничения на проезд грузовиков 231
  8. Коммунальщики Нижневартовска перешли на усиленный режим из-за снегопада 198
  9. В Сургутском районе при возгорании вагончика пострадал человек 151
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7427
  2. Власти, которая сидит у крана с нефтью и газом, неинтересно развивать бизнес 2572
  3. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 2516
  4. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 2475
  5. ​В Сургуте готовятся принять поправки в генплан. Город может измениться довольно серьезно 2269
  6. В Сургуте прошло испытание китайского внедорожника Tank 2246
  7. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 2213
  8. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 2165
  9. В Нижневартовске десятимесячному младенцу вернули желудок в брюшную полость 1992
  10. ​Прощание с Мимино 1989
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7427
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4909
  3. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4685
  4. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4161
  5. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4141
  6. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 4009
  7. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3966
  8. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3844
  9. ​«Государственный человек» 3826
  10. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3432

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика