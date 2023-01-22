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В Сургуте официально открыли крупнейший каток в Тюменской области

Крупнейшей каток Тюменской области открыли на центральной площади Сургута

В Сургуте официально открыли крупнейший каток в Тюменской области
Фото: Рамиль Нуриев

20 января на центральной площади Сургута состоялось официальное открытие парка развлечений с крупнейшим ледяным катком в Тюменской области. Сооружение заработало еще в декабре и стало популярным среди сургутян. Для горожан были организованы соревнования, конкурсы, волейбол на льду, а также показательные выступления хоккейной команды МАУ «Ледовый дворец спорта». Об этом сообщили в городской мэрии.

«Проект, я считаю, получился. Его реализация стала возможным при тесном сотрудничестве бизнеса и администрации города. Мы намерены тиражировать этот положительный опыт и в дальнейшим. Безусловно, жемчужиной данного парка стал каток. Люди с удовольствием приходят покататься на коньках», – отметил заместитель главы города Виталий Шаров.

Второй год подряд за заливку льда ответственен индивидуальный предприниматель второй год подряд. Однако с прошлого года каток вырос в два раза – до 8 тысяч квадратных метров, а количество коньков в пункте проката увеличили почти в десять раз.

«Благодарю администрацию Сургута за содействие. Отмечу, что со вчерашнего дня у нас работает дополнительная, четвертая, касса. Для посетителей со своими коньками касса отдельная. Детям до шести лет вход со своими коньками бесплатный. Кроме этого, детям мобилизованных мы карту готовы выдавать карты на бесплатное посещение катка на весь зимний сезон», – рассказал индивидуальный предприниматель Гагик Безоян.


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Сегодня в 10:59, просмотров: 88, комментариев: 0
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