В Сургуте продолжается снегоуборочная кампания

На уборку снега во дворах Сургута ежедневно выходит 65 единиц специализированной техники. Во время обильных осадков количество снегоуборочной техники увеличивается до 150. Об этом заявили в мэрии города.

«Чтобы обеспечить более частую расчистку придомовой территории собственникам предлагают увеличить периодичность уборки за счет дополнительного финансирования. Для этого необходимо провести собрание, определить периодичность уборки и источник финансирования. Это могут быть как средства собственников, так и средства от аренды общего имущества в доме», – подчеркнули в администрации города.

Для более качественной уборки жителей домов просят убирать личный транспорт. О предстоящей уборке управляющие компании сообщают в домовых чатах и на информационных стендах у подъездов.