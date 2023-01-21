Обращение Раи Мамедовой из Сургута назвали провокацией

Национально-культурная автономия азербайджанцев Сургута «Бирлик» отреагировала на заявления их соотечественницы Раи Мамедовой, которая ранее оскорбляла русских из-за ролика в соцсетях и обвинила правоохранителей в продажности. Об этом пишет muksun.fm.

«Считаем данное высказывание и действия людей, которые организовали распространение данного обращения, пользуясь юридической безграмотностью, обратившегося от лица всех азербайджанцев человека, безусловной провокацией и дестабилазацией межнациональных отношений», — говорится в заявлении.

Представители диаспоры также отметили, что на территории ХМАО созданы благоприятные условия для проживания всех национальностей, в том числе азербайджанцев.

«Известные всей азербайджанской и российской общественности высказывания отдельно взятого человека есть ее сугубо личная позиция и не отражает мнения большинства азербайджанцев, проживающих в Сургуте и на территории ХМАО.<…> Принадлежность к азербайджанской национальности никак не влияет ни на возможность для продвижения по службе, ни на вопросы привлечения к ответственности за совершение тех или иных правонарушений», — сообщили они.

Напомним, что УФСИН Югры потребовал поместить Мамедову под арест из-за видеообращения к народу Азербайджана.