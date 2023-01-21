16+
Логотип Сиапресс
USD  68,6656   EUR  74,3434  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Азербайджанская диаспора Сургута не поддержала оскорблявшую русских Раю Мамедову

Обращение Раи Мамедовой из Сургута назвали провокацией

Азербайджанская диаспора Сургута не поддержала оскорблявшую русских Раю Мамедову
Фото: muksun.fm

Национально-культурная автономия азербайджанцев Сургута «Бирлик» отреагировала на заявления их соотечественницы Раи Мамедовой, которая ранее оскорбляла русских из-за ролика в соцсетях и обвинила правоохранителей в продажности. Об этом пишет muksun.fm.

«Считаем данное высказывание и действия людей, которые организовали распространение данного обращения, пользуясь юридической безграмотностью, обратившегося от лица всех азербайджанцев человека, безусловной провокацией и дестабилазацией межнациональных отношений», — говорится в заявлении.

Представители диаспоры также отметили, что на территории ХМАО созданы благоприятные условия для проживания всех национальностей, в том числе азербайджанцев.

«Известные всей азербайджанской и российской общественности высказывания отдельно взятого человека есть ее сугубо личная позиция и не отражает мнения большинства азербайджанцев, проживающих в Сургуте и на территории ХМАО.<…> Принадлежность к азербайджанской национальности никак не влияет ни на возможность для продвижения по службе, ни на вопросы привлечения к ответственности за совершение тех или иных правонарушений», — сообщили они.

Напомним, что УФСИН Югры потребовал поместить Мамедову под арест из-за видеообращения к народу Азербайджана.


нравится (13) не нравится (0)
21 января в 14:31, просмотров: 1363, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. 91 новый случай ковида выявили в Югре за сутки 849
  2. В мэрии Нижневартовска прокомментировали потасовку школьников в компьютерном клубе 807
  3. Какие льготы положены школьникам // КОНСУЛЬТАЦИЯ 738
  4. Коммунальщики Нижневартовска перешли на усиленный режим из-за снегопада 733
  5. В Сургутском районе сняли ограничения на проезд грузовиков 710
  6. В Сургутском районе при возгорании вагончика пострадал человек 703
  7. Рекорд сорок третьего 356
  8. На капремонт домов в Югре направят 19,5 млрд рублей в ближайшие три года 230
  9. Три человека получили травмы в ДТП на автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск» 221
  10. Отслужили свое: большинство жителей Югры отправляет новогодние ели в мусор 202
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7527
  2. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 2670
  3. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 2644
  4. Власти, которая сидит у крана с нефтью и газом, неинтересно развивать бизнес 2641
  5. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 2418
  6. ​В Сургуте готовятся принять поправки в генплан. Город может измениться довольно серьезно 2353
  7. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 2324
  8. В Сургуте прошло испытание китайского внедорожника Tank 2320
  9. ​Прощание с Мимино 2156
  10. В Нижневартовске десятимесячному младенцу вернули желудок в брюшную полость 2069
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 7527
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4972
  3. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4745
  4. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4220
  5. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 4202
  6. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 4074
  7. Её духовное наследие - бесценное сокровище 4036
  8. ​«Государственный человек» 3920
  9. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3896
  10. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 3500

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика