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В Сургуте нашли нового подрядчика для строительства морга

Новый морг в Сургуте оценили в 55 миллионов рублей

В Сургуте нашли нового подрядчика для строительства морга
Фото: unsplash.com

Найден подрядчик для строительства Бюро судебно-медицинской экспертизы в Сургуте. Строительством займется московская компания. Тендер был размещен на портале госзакупок, начальная цена контракта составляла 56 млн рублей, но фирмой работы оценены в 55,9 млн.

«Объект закупки: выполнение подрядных работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации по объекту: «Бюро судебно-медицинской экспертизы» совместно с патологоанатомическим отделением бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская окружная клиническая больница». Заказчик — Управление капитального строительства ХМАО, подрядчик — ООО «Инжиниринговая компания ‚Технопромэксперт», — сообщается на портале.

Напомним, что ранее возведением объекта должна была заниматься челябинская компания ООО «Уникон-Урал Инжиниринг», но контракт с ней был расторгнут. Стоимость работ на тот момент составляла более 800 миллионов рублей.


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Сегодня в 10:26, просмотров: 164, комментариев: 0
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