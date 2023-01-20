16+
Логотип Сиапресс
USD  68,8467   EUR  74,4058  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сургутские хирурги 20 часов готовились к операции, чтобы вылечить ребенка от врожденного порока

Врачи из Сургута два часа оперировали малыша с атрезией пищевода

Сургутские хирурги 20 часов готовились к операции, чтобы вылечить ребенка от врожденного порока
Фото: t.me/surgut_sokcomid

20 часов сургутские врачи Центра охраны материнства и детства спасли готовили к операции, чтобы излечить младенца от редкой патологии. У малышки из Нефтеюганска была атрезии пищевода – это когда нарушено формирование кишечной трубки и системы дыхания, подобные пороки развития относятся к высшей категории сложности.

«2 часа 40 минут потребовалось детским хирургам Игорю Николаевичу Присухе и Кириллу Александровичу Лизину для коррекции сложнейшего порока. Операция прошла успешно первый этап пройден. Впереди сложный послеоперационный период, но детские хирурги Центра охраны материнства и детства имеют положительный опыт в лечении таких пациентов», – рассказали представители медучреждения.

За 10 лет выздоровели 26 из 27 пациентов с атрезией пищевода. Только в одном случае у малыша развилось осложнение, но он продолжает этапное лечение с перспективой пластики пищевода в старшем возрасте.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:00, просмотров: 128, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. С югорского МУПа-должника взыскали 95 млн рублей 957
  2. В Сургутском районе выросло число пациентов с внебольничной пневмонией 777
  3. ​МТС вошла в ТОП-10 лучших ИТ-работодателей России 728
  4. В Нижневартовске задержали лжеминера трех торговых центров 462
  5. УФСИН требует взять под стражу Раю Мамедову 433
  6. В Сургуте при столкновении автомобилей пострадал 12-летний ребенок 406
  7. Югорчанину грозит пятилетний срок за убийство бурого медведя 367
  8. ​96% платежей жители Югры проводят онлайн 323
  9. ​Свыше 26 тысяч сургутян нырнули в купели 278
  10. Сдать пластик и макулатуру можно в новый ЭкоПункт Сургута 252
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 6919
  2. Власти, которая сидит у крана с нефтью и газом, неинтересно развивать бизнес 2349
  3. ​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность 2232
  4. ​Широта оригинального взгляда 2169
  5. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 2155
  6. Неслуживших россиян старше 30 лет отправят на военные сборы, сообщили в Госдуме 2111
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 января? // АФИША 2081
  8. Какие цифровые тренды стоит ожидать в 2023 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2076
  9. В Сургуте прошло испытание китайского внедорожника Tank 2051
  10. ​Двойное убийство в Югре: мужчина расправился с бывшей женой и ее новым спутником 1988
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 6919
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4754
  3. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4548
  4. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4017
  5. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3999
  6. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3888
  7. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3849
  8. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3807
  9. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3714
  10. ​«Государственный человек» 3663

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика