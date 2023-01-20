Врачи из Сургута два часа оперировали малыша с атрезией пищевода

20 часов сургутские врачи Центра охраны материнства и детства спасли готовили к операции, чтобы излечить младенца от редкой патологии. У малышки из Нефтеюганска была атрезии пищевода – это когда нарушено формирование кишечной трубки и системы дыхания, подобные пороки развития относятся к высшей категории сложности.

«2 часа 40 минут потребовалось детским хирургам Игорю Николаевичу Присухе и Кириллу Александровичу Лизину для коррекции сложнейшего порока. Операция прошла успешно – первый этап пройден. Впереди сложный послеоперационный период, но детские хирурги Центра охраны материнства и детства имеют положительный опыт в лечении таких пациентов», – рассказали представители медучреждения.

За 10 лет выздоровели 26 из 27 пациентов с атрезией пищевода. Только в одном случае у малыша развилось осложнение, но он продолжает этапное лечение с перспективой пластики пищевода в старшем возрасте.