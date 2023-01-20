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Парки в Сургуте пополнятся фигурами в стиле народов Севера

В сургутских парках установят этнокультурные арт-объекты с QR-кодом

Парки в Сургуте пополнятся фигурами в стиле народов Севера
Фото: t.me/admsurgut

В Сургуте установят этнокультурные арт-объекты. Реализация проекта начнется в августе текущего года – на территории скверов установят не менее восьми этнокультурных фигур. Они будут выполнены в едином национальном стиле народов ханты и манси. На них разместят таблички с QR-кодом, отсканировав которые можно будет перейти на страницу с информацией о праздниках, обрядах и традициях коренных народов Севера.

«После установки новых элементов запланирована организация квеста среди сургутян, во время которого понадобится найти каждую из установленных фигур, сделать фото и разместить его на платформах «Яндекс.Карты», «2GIS». Победителей в номинациях определят через общественное голосование в социальной сети «ВКонтакте», – рассказали в администрации города.


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Сегодня в 13:55, просмотров: 88, комментариев: 0
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