В сургутских парках установят этнокультурные арт-объекты с QR-кодом

В Сургуте установят этнокультурные арт-объекты. Реализация проекта начнется в августе текущего года – на территории скверов установят не менее восьми этнокультурных фигур. Они будут выполнены в едином национальном стиле народов ханты и манси. На них разместят таблички с QR-кодом, отсканировав которые можно будет перейти на страницу с информацией о праздниках, обрядах и традициях коренных народов Севера.

«После установки новых элементов запланирована организация квеста среди сургутян, во время которого понадобится найти каждую из установленных фигур, сделать фото и разместить его на платформах «Яндекс.Карты», «2GIS». Победителей в номинациях определят через общественное голосование в социальной сети «ВКонтакте», – рассказали в администрации города.