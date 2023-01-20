В Сургуте открылся Экопункт по приему вторсырья. В центре принимают практически все виды вторсырья: пластик, макулатуру, металл, стекло, а также полиэтиленовую пленку, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Самая дорогая категория: пленка - от 10 руб/кг до 15 руб/кг. Пластик – от 3 до 12 руб./кг, макулатура – от 3 от 5 руб./кг», - уточнили в пресс-службе.

ЭкоПункт находится на ул. Учебная, 2 и работает с 09:00 до 18:00 без выходных.

Напомним, в ХМАО с конца 2022 года работают экоцентры «Югра Собирает». За это время их посетили почти четыре тысячи жителей округа. Им удалось собрать почти 37,5 тонн вторсырья.