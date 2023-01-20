16+
Логотип Сиапресс
USD  68,8467   EUR  74,4058  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 января? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 21-22 января? // АФИША
Фото: siapress.ru

21 января

Видеотрансляция сказки с оркестром «Конек-горбунок»

Место проведения: малый зал Сургутской Филармонии, улица Энгельса, 18. Время: 13:00.

По мотивам одноименной сказки Петра Ершова. Знаменитая история в стихах о том, как Иван-дурак перехитрил жадного царя, добыл Жар-птицу, а потом женился на первой красавице. И как его верный друг - неказистый Конек-горбунок - оказался дороже всех богатств в мире.

Уточняйте наличие мест заранее! Телефон для справок: 52-18-12. Вход свободный. 6+

Открытый микрофон

Место проведения: ДК Невесомость, проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

21 января в Невесомости состоится традиционный праздник музыкального безумия и конвейер по производству звезд сургутской сцены из простых мальчишек и девчонок - ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН, на котором выступят группы «ЧЁ», «Анатомия», и «The Dudes», дуэт «Крия», рэперы Ariven & Kroy и NeyMoney (с презентацией альбома «Soldout : Forever»), а также сольные артисты Впоискесебя, Тиша и Никита Горьков.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 300 рублей, на входе – 400 рублей. 18+

Выставка «Украина. На переломах эпох»

Место проведения: исторический парк «Россия — Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время совпадает с графиком работы парка.

Десять тематических залов охватят эпоху от Древнерусского государства и Киевского княжества до Майдана и трагедии Мариуполя и сформируют беспристрастную и полную историческую картину. Крещение Руси князем Владимиром и вхождение Малороссии в Русское царство после Переяславской Рады 1654 года, присоединение Крыма и создание Новороссии в правление Екатерины II, создание УССР, начало новейшей истории Украины, трагедия Донбасса и возвращение Крыма и юго-восточных регионов в Россию –далеко не полный перечень тем, о которых расскажут мультимедийные залы.

Телефон для справок: 58-90-90. Вход свободный. 12+

22 января

Спектакль «Когда часы 12 бьют…»

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 14:00.

Мюзикл «Когда часы двенадцать бьют…» основан на сказках о бедной падчерице и злой мачехе. Это вечная история о добрых чудесах, которые случаются с теми, кто трудолюбив, чист сердцем, умеет верить и ждать. Вместе с очаровательной Золушкой, романтичным Принцем-интеллектуалом, кокеткой-Мачехой и двумя ее смешными дочками юные зрители попадут на сказочный бал к Королю…

В мюзикле «Когда часы двенадцать бьют…» переплетаются знакомый сюжет и модерновые его решения. Замысел талантливого режиссера Петра Орлова, удивительная музыка, зажигательные танцы, фантастические декорации, буйство красок и феерическая игра света подарят всем ощущение яркого, незабываемого праздника.

Этот спектакль одинаково любим как маленькими зрителями, так и их родителями, дедушками и бабушками.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: от 400 до 550 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Мастер-класс «Снежная история»

Место проведения: Музейный центр, улица 30 лет Победы, 21/2. Время: 14:00.

Сургутян приглашают на мастер-класс по рисованию снежного пейзажа в смешанной технике.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 300 рублей, взрослые – 450 рублей. 7+

Онлайн-трансляция спектакля «Госпожа Метелица»

Место проведения: сайт ТАиК «Петрушка». Время: 12:00

А вы знаете, почему зимой идет снег? Это Госпожа Метелица усердно взбивает свою белоснежную перину, вот по всему свету и сыпятся хлопья с неба, укрывая землю пушистым снежным покрывалом. Как попасть к ней в гости и самим убедиться в волшебстве? Кружится веретено жизни, челнок выводит замысловатые узоры судьбы героев сказки. Вас ожидает история о доброй прилежной падчерице, злой корыстной мачехе, глупой, ленивой дочери и великодушной, справедливой Госпоже Метелице. Народная мудрость гласит – «добро всегда сильнее зла».

Цена билета: бесплатно. 3+


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:38, просмотров: 80, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 1808
  2. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 1258
  3. С югорского МУПа-должника взыскали 95 млн рублей 895
  4. В Нижневартовске эвакуировали два торговых центра за день 868
  5. Югорчанин потерял палец, пытаясь покормить бездомную собаку 826
  6. Подрядчик начал строительство нового биатлонного центра в Нижневартовске 793
  7. Тысячи сургутян посетили храмы и окунулись в купели 780
  8. 31 декабря федеральным выходным объявлен не будет 733
  9. В Сургутском районе выросло число пациентов с внебольничной пневмонией 712
  10. Сургутским школьникам расскажут о предсказывающих погоду технологиях 625
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 6691
  2. Власти, которая сидит у крана с нефтью и газом, неинтересно развивать бизнес 2333
  3. ​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность 2219
  4. ​Широта оригинального взгляда 2159
  5. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 2115
  6. Неслуживших россиян старше 30 лет отправят на военные сборы, сообщили в Госдуме 2099
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 января? // АФИША 2070
  8. Какие цифровые тренды стоит ожидать в 2023 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2058
  9. В Сургуте прошло испытание китайского внедорожника Tank 2035
  10. ​Двойное убийство в Югре: мужчина расправился с бывшей женой и ее новым спутником 1976
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 6691
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4742
  3. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4539
  4. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4006
  5. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3989
  6. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3878
  7. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3834
  8. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3791
  9. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3707
  10. ​«Государственный человек» 3647

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика