Скандально известную сургутянку Раю Мамедову могут поместить под арест из-за видеообращения к народу Азербайджана

УФСИН Югры требует взять под арест скандально известную Раю Мамедову. Поводом для этого послужило видеообращение женщины к азербайджанскому народу, которое нарушает меры пресечения. Об этом сообщили URA.RU в сургутском городском суде.

«25 января в 14:30 судебное заседание будет рассматриваться ходатайство об изменении меры пресечения. УФСИН просит суд ужесточить меру пресечения и взять женщину под стражу», – рассказали журналисту информационного агентства в ведомстве.

Ранее Рая Мамедова обвинила сургутских правоохранителей в продажности.