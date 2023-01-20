Более 26 тысяч жителей Сургута приняли участие в крещенских купаниях

В Сургуте завершилось празднование Крещения Господня. Участие в крещенских купаниях приняли более 26,5 тысяч горожан, сообщает пресс-служба мэрии города.

«В течение дня в городе действовали 7 купелей на территориях храмов и водоеме между ул. Мелик-Карамова и Югорским трактом. Верующие могли набрать освященной воды, а самые стойкие окунуться в купели. Температура воздуха в этом году была благоприятная. Столбик термометра не опускался ниже отметки в -17 градусов», - рассказали в пресс-службе.

Все купели оборудовали поручнями и лестницами. Также для удобства жителей установили обогреваемые палатки для переодевания. В местах купаний дежурили спасатели, сотрудники скорой медицинской помощи и полиции, но помощь, насколько известно, не понадобилась.