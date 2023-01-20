Ребенок получил травмы при столкновении автомобилей в Сургуте

ДТП с пострадавшим ребенком произошло утром накануне, 19 января, в Сургуте. На бульваре Свободы столкнулись Opel и Volkswagen, сообщает Госавтоинспекция ХМАО.

«По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Volkswagen при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении автомобилю Opel, под управлением 42-летней женщины», - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП 12-летний пассажир получил травмы.

Всего за минувшие сутки на югорских трассах произошло 3 аварии, в которых пострадали 3 человека.