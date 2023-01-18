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Патриарх Кирилл приедет освящать Свято-Троицкий собор в Сургуте

Глава РПЦ посетит в Сургут на освящение Свято-Троицкого собора этим летом

Патриарх Кирилл приедет освящать Свято-Троицкий собор в Сургуте
Фото: vk.com/club133894106

Этим летом Патриарх Кирилл приедет в Сургут на освящение Свято-Троицкого собора. Открытие храма на пересечении улицы Островского и проспекта Мира планируется в конце мая – начале июня, рассказал «Вестнику» председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Ханты-Мансийской митрополии иерей Антоний Долгушин.

«Нужно будет установить подсвечники. Вроде маленькие виды работ, но их очень много. Основные строительные работы практически завершены. Есть время до мая как раз все завершить, добавил представитель отдела.

Напоминаем, что строительство собора изначально планировали завершить осенью 2022 года. Это единственный храм в Сургуте, в котором установили подземный паркинг и лифты для маломобильных граждан.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 94, комментариев: 0
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