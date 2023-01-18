Скандально известная Рая Мамедова обвинила сургутских правоохранителей в продажности

Скандалистка из Сургута Рая Мамедова обратилась к азербайджанскому народу на родном языке с просьбой о помощи. По ее словам, ее пытаются незаконно посадить в тюрьму. Напомним, что под прицелом правоохранительных органов женщина оказалась еще летом прошлого года – она начала оскорблять русских из-за размещенного в соцсетях ролика о ее детях.

«Приветствую свой азербайджанский народ из России, города Сургут. Меня зовут Мамедова Рая Сабир кызы, я родом из Товуза. Прошу вас, помогите мне, поддержите меня, чтобы я в тюрьму не попала, по закону я не должна попасть в тюрьму. Но прокуратуру деньгами подкупили, она хочет 4 года тюрьмы дать, чтобы русские успокоились, чтобы русские радовались: «Ура, мы посадили Раю в тюрьму!» – приводит отрывок обращения телеканал «Мегаполис».

Отметим, что на время следствия Мамедовой запретили пользоваться интернетом и общаться с журналистами, однако она все равно отправила видео иностранным СМИ. Адвокат Раи Амил Аббасов заявил, что узнал об обращении еще в декабре и попытался исправить ситуацию, чтобы помочь подзащитной. Юрист отметил, что это может повлиять на меру пресечения в худшую сторону. Кроме того, Аббасов уличил Мамедову во лжи:

«Она в видеообращении говорит, что якобы прокурору заплатили для того, чтобы посадить ее на четыре года. Не условно, не штраф, а 4 года тюрьмы, а детей — в детдом. Тот прокурор, которого она обвиняет, 28 декабря попросил наказание для нее 3,5 года условно. То есть тут ложь уже очевидна. Ну, если ты уж и придумываешь ложь, то уж придумывай так, чтобы она была хоть на правду похожа», — заявил он корреспондентам URA.RU.