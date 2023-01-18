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​Сургутянка победила на первенстве УрФО по фехтованию

Жительница Сургута одержала победу на первенстве УрФО по фехтованию

​Сургутянка победила на первенстве УрФО по фехтованию
Фото: "Центр спортивной подготовки"

Сургутянка Маргарита Трубицина одержала победу среди юниорок в личных соревнованиях на первенстве УрФО по фехтованию. Соревнования проходили в Челябинске. Участие в них принимали спортсмены до 21 года. В командном женском первенстве сборная Югры в составе Маргариты Трубициной, Анфисы Балашовой и Маргариты Ахрамович завоевала серебряные награды, сообщает «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

Сборную Югры под руководством сургутского специалиста Игоря Ронжина представляли семь спортсменов: Егор Луценко, Маргарита Трубицина, Александр Казанцев, Дмитрий Перчаткин, Маргарита Ахрамович из Сургута и Анфиса Балашова и Егор Кодатко из Сургутского района.

Фехтование развивается в ХМАО с 2001 года. Тогда в Сургуте появился физкультурно-спортивный клуб «Мушкетеры Сургута», пишет «Сургутская трибуна». Его руководителем со дня основания является Игорь Ронжин.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 48, комментариев: 0
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