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​В Сургуте появится пространство, где молодежь сможет поиграть и отдохнуть

Новое молодежное пространство «Точка» появится в Сургуте

​В Сургуте появится пространство, где молодежь сможет поиграть и отдохнуть
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

В Сургуте появится новое молодежное пространство. Речь идет о реализации инициативного проекта «Открытие молодежного пространства «Точка», сообщает пресс-служба администрации города.

«У молодежи появится возможность провести время с друзьями и коллегами, поиграть в настольные или компьютерные игры, а также перекусить или просто отдохнуть», - отметили в пресс-службе.

Запуск молодежного центра запланирован на вторую половину этого года. Он откроется на базе клуба «Факел» по адресу ул. Григория Кукуевицкого, 10/4.


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Сегодня в 10:29, просмотров: 26, комментариев: 0
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