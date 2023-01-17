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В Сургуте прошло испытание китайского внедорожника Tank

Испытание китайского внедорожника Tank завершилось в Сургуте

В Сургуте прошло испытание китайского внедорожника Tank
Фото: gt-news.ru

В Сургуте завершилось испытание внедорожника Tank, принадлежащего китайской компании Great Wall. Сургут стал крайней географической точкой для проведения испытаний автомобиля, пишет Ugra-News со ссылкой на Quto.

Инженеры компании в течение месяца проверяли работу двигателя и трансмиссии при низких температурах. Также они испытали систему холодного запуска, электроники и пакет зимних опций. В ходе испытаний специалисты внесли ряд изменений, например, нанесли дополнительный антикоррозийный слой в самых уязвимых местах, дополнили большой сенсорный дисплей кнопками, пользоваться которыми в мороз удобнее.

В дополнительный зимний пакет вошли: обогревы лобового стекла, форсунок омывателя, всех сидений, а также омыватель камеры заднего вида. Такой пакет будет особенно полезен жителям холодных регионов.

Старт продаж внедорожников Tank 300 и Tank 500 запланирован на первый квартал 2023 года. Ближайший дилерский центр откроется в Екатеринбурге, всего их будет девять.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 292, комментариев: 0
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