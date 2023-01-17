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Муниципальный приют для животных может открыться в Сургуте в 2024 году

Сургутский муниципальный приют для собак и кошек находится на стадии проектирования

Муниципальный приют для животных может открыться в Сургуте в 2024 году
Фото: vk.com/daylapu_surgut

В Сургуте планируют построить первый муниципальный приют для бездомных животных – он рассчитан на 900 собак и 100 кошек. На данный момент проект находится в стадии проектирования.

«Сейчас начаты проектные работы, до лета, скажем, 23 года будут выполнены проектные работы, и до 31 декабря приют должен быть построен. Место расположения приюта – улица Автомобилистов. Это в направлении кооператива «Виктория» мы едем, там есть такая улица. Там уже один приют существует частный, рядом будет муниципальный приют», – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Вячеслав Адушкин.

Главным плюсом данного объекта является то, что после строительства можно будет отказаться от услуг частных компаний по отлову животных. К примеру, только в этом году из бюджета города на эти цели выделили 23 миллиона рублей. Отметим, что сейчас все безнадзорные собаки и кошки стали муниципальной собственностью, поэтому муниципальная мэрия должна их содержать за свой счет. Затраты на вакцинацию и чипирование будет нести окружная ветеринарная служба

«Если они не проявляют агрессию, их не будет на балансе. Условие – шесть месяцев они должны содержаться в приюте. Когда животное отловили, карантинные мероприятия занимают около 21 дня примерно. После этого, если животное не проявляет агрессию, оно выпускается в среду обитания. И те животные, которые будут выпущены, – они не будут имуществом администрации», – добавил Вячеслав Адушкин.


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Сегодня в 14:14, просмотров: 71, комментариев: 0
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