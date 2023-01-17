В ходе визита в Сургутский район губернатор Югры Наталья Комарова проинспектировала исполнение жилищных программ и других проектов

Итоги социально-экономического развития Сургутского района в целом и реализация жилищной программы в частности стали предметом обсуждения губернатора Югры Натальи Комаровой, которая посетила муниципалитет накануне. Напомним, что район по-прежнему лидирует по переселению граждан из аварийного жилья — в 2022 году на улучшение жилищных условий населения было направлено 1,9 миллиарда рублей, что почти вдвое больше показателей 2021 года (средства предоставляются из бюджета как муниципалитета, так и округа). По некоторым показателям Сургутский район и вовсе остается уникальным среди муниципалитетов Югры — так, он единственный из всех принимает участие в федеральной программе по переселению из фенольного жилья. «В декабре 2022 года на эти цели приобрели 50 квартир, — отмечают в администрации Сургутского района. — Первые несколько семей перед Новым годом уже отметили новоселье».

Новоселье отмечать есть где: в 2022 году муниципалитет бил рекорды по объемам введенного жилья. «При плане 60 тысяч квадратных метров ввода жилья введена 91 тысяча квадратов, — поделился цифрами глава Сургутского района Андрей Трубецкой. — Это абсолютный рекорд за всю историю Сургутского района. На сегодняшний день площадь введенного и готового к немедленному выкупу жилья составляет 15 тысяч квадратных метров, в связи с чем Сургутский район ходатайствует, при наличии такой возможности, об увеличении объема средств на выкуп жилья в первом полугодии текущего года на 1,3 миллиарда рублей».

Помимо квартир, населению также продолжают предоставлять землю для строительства домов. Так, число многодетных семей, имеющих право на получение земельных участков, сократилось на 152 семьи. Впрочем, большинство из них поступило прагматично, выбрав не землю, а денежную компенсацию — общая сумма выплаченных средств составила 128 миллионов рублей.

Немаловажной остается тема ЖКХ: по словам Трубецкого, в 2022 году район продолжил активно участвовать в инфраструктурных проектах по улучшению качества коммунальных услуг для населения, привлекая средства не только регионального, но и федерального бюджета. «После реконструкции введены в эксплуатацию котельные в Ляминой и Сытомино, построена и введена новая котельная в Нижнесортымском. Начато строительство блочно-модульной котельной в Солнечном, продолжается реконструкция ВОС в Федоровском», — привел примеры сделанного глава муниципалитета.

Обсуждая итоги 2022 года и перспективы 2023-го, Комарова и Трубецкой затронули и другие, не менее важные проекты, в числе которых реализация концессионных соглашений на строительство школ (в прошлом году ввели в эксплуатацию образовательные учреждения в Солнечном и Нижнесортымском) и спортивных объектов. Глава региона также отметила опыт района по созданию молодежных центров (за два года введено в эксплуатацию семь таких центров) и профориентационную работу, внимание к предпринимательским проектам (в 2022 году Сургутский район шестой раз сохранил лидерство в инвестиционном рейтинге Югры, став лучшей территорией с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства по итогам национальной премии «Золотой Меркурий»), а также к развитию туризма в муниципалитете и в регионе в целом.