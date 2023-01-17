«Старый Сургут» приглашает отпраздновать Крещение

19 января в «Старом Сургуте» пройдет православный праздник «Крещение Господне». В программе мероприятия утренняя литургия, мастер-классы по изготовлению сувениров и освящение воды. Кроме того, весь день каждый желающий сможет получить крещенскую воду.

«В период проведения мероприятия при входе на территорию «Старого Сургута» будет установлен контрольно-пропускной режим с металлодетекторами и дежурством сотрудников полиции. Раздача питьевой воды осуществляется с автоцистерн», – подчеркнули представили культурного центра.