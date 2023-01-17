В Сургуте расследуют убийство 42-летнего сургутянина

Следователи продолжают расследовать убийство 42-летнего сургутянина. В преступлении обвиняются личный водитель директора управления капстроительства Сургутского района и его знакомый, который работает в учебном центре «Сургутнефтегаза», сообщают в «URA.RU».

По версии следствия, 24 декабря 2022 года мужчины обманом заманили потерпевшего на территорию МКУ «Хозяйственно эксплуатационное управление Сургутского района» по улице Технологическая города Сургута, чтобы разобраться в давнем конфликте. «Находясь в одном из производственных помещений, злоумышленники совершили убийство мужчины путем выстрела из заранее приобретенного пистолета, после чего, с целью сокрытия следов преступления, поместили тело погибшего в полипропиленовый мешок и закопали на глубину около двух метров недалеко от места убийства», – рассказали в пресс-службе СУ СКР.

Сейчас злоумышленников задержали и заключили под стражу. Их обвиняют в незаконном приобретении хранении огнестрельного оружия, а также в убийстве по предварительному сговору.