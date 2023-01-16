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Расселить аварийное жилье в Сургуте планируется до октября этого года

Расселение аварийного жилья в Сургуте завершится в 2023 году

Расселить аварийное жилье в Сургуте планируется до октября этого года
Фото: pixabay

Полностью расселить людей из аварийного жилья в Сургуте планируется до октября 2023 года. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов на встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Он отметил, что на начало 2022 года в реестре было 116 непригодных зданий, в которых проживали 548 семей. В прошлом году в муниципалитете расселили 49 домов, признанных аварийными на начало 2017 года, переселили 116 семей. До 1 октября 2023 года муниципалитет завершит переселение людей из аварийного фонда. Также в городе активно выполняются работы по благоустройству придомовых территорий. В 2023 году планируется отремонтировать до 30 дворовых пространств.

Наталья Комарова, в свою очередь, обратила внимание на комплексное развитие территории города. «В первом и во втором микрорайонах реализуются механизмы комплексного развития территории. Основное целеполагание – повышение качества жизни горожан через такие решения», — подчеркнула глава региона.

Сургут первым в округе в 2022 году приступил к реализации концепции комплексного развития территории с учетом механизма «Югорский стандарт». В течение ближайших пяти лет в этот проект планируется вовлечь в оборот около 120 гектаров земли. Это более одного миллиона квадратных метров жилья.


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Сегодня в 15:17, просмотров: 69, комментариев: 0
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