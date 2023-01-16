Жители Сургута стали меньше совершать административные правонарушения

В 2022 году в Сургуте рассмотрели около трех тысяч дел об административных правонарушениях. Это на одну тысячу меньше, чем в предыдущем году.

«Это может быть связано с тем, что в 2022 году был введен мораторий на контрольные мероприятия. А еще с тем, что сургутяне стали лучше относиться к территориям города, к правам и свободам других граждан. Как правило, лица, привлеченные один раз к административной ответственности, больше не совершают подобные правонарушения», – рассказала начальник отдела по организации работы административной комиссии управления по вопросам общественной безопасности администрации города Роза Киричек.

В прошлом году сургутяне чаще всего нарушали закон о тишине и покое. Этот проступок в 80% случаев совершали мужчины среднего возраста, а в 20% – женщины. Также отметим, что комиссия насчитала порядка 15 горожан, которые систематически терроризируют соседей. Их привлекали к ответственности двадцать и более раз. Эти люди относятся к категории асоциального поведения.

Еще одним популярным правонарушением стало размещение транспорта на газонах. Особенно выделились такие улицы, как Профсоюзов, 12, Взлетная, 6, Мелик-Карамова, 43, Киртбая, 21 и Ленина, 69.