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​Легковушка вылетела на встречку. Есть жертвы // ФОТО

В смертельном ДТП в Сургутском районе погиб человек

​Легковушка вылетела на встречку. Есть жертвы // ФОТО
Фото: СТВ

На трассе Сургут–Лянтор в Сургутском районе сегодня разыгралась трагедия: в ДТП погиб человек. Как передает СТВ, на 30 километре автодороги столкнулись грузовик и легковая машина.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Рио» 1987 года рождения допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, — прокомментировали в ГИБДД по Сургутскому району. — На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

В результате ДТП водитель «Киа» погиб на месте.


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Сегодня в 17:36, просмотров: 105, комментариев: 0
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