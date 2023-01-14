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​До купели на автобусе. В Крещение в Сургуте будет запущен специальный транспорт

В Сургуте запустят автобус до крещенской купели

​До купели на автобусе. В Крещение в Сургуте будет запущен специальный транспорт
Фото: siapress.ru

В день Крещения, 19 января, в Сургуте запустят специальный общественный транспорт до купели, сообщает администрация города. Автобус будет ездить по маршруту от храма Преображения Господня на Мелик-Карамова до купели на Югорском тракте.

По пути следования он проедет по улицам Мелик-Карамова и Геологической, а также по Югорскому тракту. В обратном направлении он проследует по Югорскому тракту, улице Энергетиков и прибудет вновь к территории храма.

Напомним, что купаться можно не только в водоеме между улицей ул. Мелик-Карамова и Югорским трактом: ранее siapress.ru публиковал карту всех купелей — в этом году их семь.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 123, комментариев: 0
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