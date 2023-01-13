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Сургутский хлебозавод не намерен повышать цены на продукцию в январе и феврале

Директор Сургутского хлебозавода пообещал не поднимать цены на продукцию в январе и феврале

Сургутский хлебозавод не намерен повышать цены на продукцию в январе и феврале
Фото: администрация Сургута

Мэр Сургута Андрей Филатов вместе с председателем думы города Максимом Слеповым посетили производство Сургутского хлебозавода. Экскурсию для первых лиц города провел руководитель предприятия Сергей Пустозеров. Помимо этого, директор хлебозавода сообщил, что не намерен повышать цены на продукцию в январе и феврале 2023 года и рассказал о планах на дальнейшую модернизацию оборудования.

«Поколение тех, кому 40 и больше, больше предпочитают черный, а молодежь — белый. Сейчас производим новые виды изделий — и зерновые делаем, и с добавками всевозможными, и для школ, для садиков делаем продукцию. У нас ведь у всех щитовидка здесь на Севере, проблема есть. Поддерживаем эти моменты в школах и садиках. В 2023-й году мы хотим поставить новые линии, новые печи для выработки новых изделий, таких как батонообразная продукция, которая в городе Сургуте востребована», – отметил Сергей Пустозеров.

Несмотря на то, что Сургутский хлебозавод – муниципальное предприятие, в условиях высокой конкуренции предприятие чувствует себя уверенно. Глава города отметил важность конкуренции для достижения наилучшего качества у производителей хлебобулочных изделий.

«В городе созданы все условия для максимальной возможности конкурировать и представлять свою продукцию, как предприятию муниципальному с участием муниципалитета, так и частным структурам. Конкуренция подразумевает, что определенные фиксированные или не растущие цены продукта я могу поискать лучшее качество. Надеюсь, что и хлебозавод руководствуется именно этими принципами. Работа идет, и по показателям финансовым, и по качеству продукции оценка хорошая», – сказал Андрей Филатов.

Продукция Сургутского хлебозавода популярна не только по мнению сургутян, об этом говорят и высокие награды на окружных выставках среди производителей в Югре. Спикер городской думы отметил стойкость предприятия в конкурентоспособной сфере и рассказал, что его дети также любят продукцию городского хлебозавода.

«Если раньше был только хлебозавод, то сейчас появилось много частных хлебопекарен. Однако хлебозавод остается главным стратегическим лидером отрасли в городе Сургуте. Продукция, которую производит хлебозавод, обновляемый ассортимент всегда оставляет очень приятные воспоминания. Я пользуюсь продукцией только Сургутского хлебозавода дома, мои дети любят этот хлеб», – прокомментировал Максим Слепов.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 89, комментариев: 0
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