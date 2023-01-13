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Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 января? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 января? // АФИША
Фото: vk.com/port.surgut

14 января

Органный концерт «Шедевры музыки средневековой Европы»

Место проведения: Католический храм, проспект Набережный, 19/1. Время: 19:00.

Сургутян приглашают послушать классическую музыку в стенах католического храма. Перед слушателями выступят уже известные в наших северных краях исполнители – Венера Батыршина (cопрано) и Мария Блажевич (орган). Гвоздь программы – Алена Дубровина, которая сыграет композиции на средневековой волынке, кельтской арфе, ирландском вистле и мелодике.

Бронирование мест сообщением на телефон 89058268521 (любой удобный мессенджер). Цена билета: 500 рублей. 0+

Выставка «Шедевры микроискусства»

Место проведения: Культурный центр «Порт», ул. Майская, 10. Время совпадает с графиком работы КЦ.

С 4 января по 12 марта «Порт» представляет выставку микроминиатюр «Шедевры микроискусства» новосибирского мастера Владимира Анискина.

Микроминиатюра – редкий вид искусства, представляющий собой создание под микроскопом маленьких удивительных творений. Порой настолько маленьких, что их просто невозможно различить невооруженным взглядом. Каждый экспонат создается исключительно вручную под микроскопом. А особо мелкая работа выполняется между ударами сердца.

На выставке будут представлены 43 работы мастера, в числе которых «Самая маленькая копия монеты», занесенная в книгу рекордов Гиннесса и несколько работ, занесенных в книгу рекордов России.

Телефон для справок: 24-25-62, 24-25-64. Цена билета: взрослым – 350 рублей, детям до 14 и пенсионерам – 250 рублей. Детям до 5 лет, инвалидам I и II групп – бесплатно. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Мастер-класс «Здравствуй, старый Новый год»

Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 14:00.

Сургутян приглашают на мастер-класс по рисованию гуашью.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 300 рублей, взрослые – 450 рублей. 8+

15 января

Фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Листая страницы истории»

Место проведения: исторический парк «Россия — Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 13:00.

15 декабря в историческом парке «Россия — Моя история. Югра» пройдет фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Листая страницы истории» к 100-летию со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. Целью мероприятия является сохранение и популяризация исторического и культурного наследия, укрепление духа российского народа.

На сцене прозвучат вокальные произведения классических и современных композиторов в ансамблевом и хоровом исполнении. Порядок выступлений построен таким образом, что зрители в хронологическом порядке вспомнят все ключевые события, произошедшие во времена существования СССР. Это рождение пионерии и комсомола, Великая Отечественная война, полет Юрия Гагарина в космос, Олимпиада 1980 года и т.д.

В концерте принимают участие коллективы - дипломанты и лауреаты международных, всероссийских, окружных конкурсов. В их число вошли младший хор «Родничок», средний хор «Капель» и старший хор «Ренессанс» из отдела хорового пения детской школы искусств №3; средний хор «Тоника» и хор мальчиков из отделения инструментального исполнительства колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского; средний хор «Детство» и старший хор «Campanella» из отдела хорового пения детской школы искусств №2; хор старших классов «Benedictus» из отдела хорового пения детской школы искусств имени Г. Кукуевицкого; вокальный ансамбль «Радуга» из Белоярской детской школы искусств; хор «Акварель» детской школы искусств города Нефтеюганск.

Телефон для справок: 58-90-90. Вход свободный. 6+

Мастер-класс «Снежный город»

Место проведения: Музейный центр, 30 лет Победы, 21/2. Время: 11:00/14:00.

Сургутян приглашают на мастер-класс по рисованию снежного пейзажа пастелью.

Записаться можно по телефону 51-68-10, 51-68-11 и по электронной почте shm.1otdel@yandex.ru. Цена билета: дети до 18 лет – 200 рублей, взрослые – 300 рублей. 6+

Выставка «Венецианские маски. Магия карнавала»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная 34/1. Время совпадает с графиком работы галереи.

Более полусотни масок, сделанных вручную венецианскими маскерари, ждут вас. На выставке вы узнаете историю венецианского карнавала от появления до современности, кто и для чего носил различные маски и причем здесь театр комедии дель арте.

Приглашаем вас посетить нашу выставку, своими глазами увидеть восхитительные экспонаты и проникнуться атмосферой карнавала, праздника и тайны, что сокрыта за маской.

Телефон для справок: 35-79-28. Цена билета: взрослым – 350 рублей, детям до 14 и пенсионерам – 250 рублей. Детям до 5 лет, инвалидам I и II групп – бесплатно. Доступно по «Пушкинской карте». 0+


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Сегодня в 16:43, просмотров: 92, комментариев: 0
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