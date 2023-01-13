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В Сургуте пройдет сбор отслуживших новогодних елок

Сбор новогодних елок объявили в Сургуте экоактивисты

В Сургуте пройдет сбор отслуживших новогодних елок
Фото: pixabay

В Сургуте пройдет сбор отслуживших новогодних елок. Его объявили активисты «Экодвижения РС-Югра». Деревья переработают в питательный субстрат для почвы деревьев, сообщается в группе волонтеров в соцсетях.

«Многие у нас спрашивали про сбор новогодних елок и мы, наконец, спешим вас порадовать - Елочный сбор будет! Вы сможете сдать вашу елку для переработки в щепу для Сургутского ботанического сада», - говорится в сообщении.

Сбор новогодних деревьев пройдет с 14 по 31 января. Деревья будут приниматься в двух пунктах: в экоцентре «Точка» (ул.30 лет Победы, 21/3) и «Птичке» (пр-т Набережный, 5, стр.2). Активисты просят очистить елку перед отправкой от мишуры и других украшений. Для компактности также рекомендуется связать ветви веревкой.


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Сегодня в 14:43, просмотров: 126, комментариев: 0
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