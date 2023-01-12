16+
Логотип Сиапресс
USD  69,0202   EUR  74,1361  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Utair открыл рейсы из Сургута в Челябинск

Utair запустил прямой рейс между Сургутом и Челябинском

Utair открыл рейсы из Сургута в Челябинск
Фото: unsplash.com

В январе этого года авиакомпания Utair запустила рейс из Сургута в Челябинск. Перелеты будут выполнятся два раза в неделю по средам и воскресеньям. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В прошлом году мы связали прямыми рейсами Ханты-Мансийск и Челябинск. Продолжаем развивать авиасообщение Югры с Уралом и начинаем полеты из Сургута. Новый рейс позволит жителям регионов сократить время в пути до 3 часов», – рассказал президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Отметим, что ранее в авиакомпании запустили рейсы между Сургутом и Новокузнецком.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:01, просмотров: 102, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Пойковском пьяный житель зарезал жену и мужчину 918
  2. В Сургуте прибытие автобусов теперь можно отслеживать через 2ГИС 884
  3. ​В Сургуте выросло число больных пневмонией 868
  4. Из-за прорывов теплотрассы в двух городах Югры будет проведена следственная проверка 783
  5. Сургутские акушеры приняли первую в 2023 году тройню 760
  6. ​В Сургуте и Ханты-Мансийске запустили акцию «ЭКО-копилка» 701
  7. Еще одна брешь 699
  8. Как не получить обморожение в сильные морозы?// КОНСУЛЬТАЦИЯ 688
  9. Югорчанину грозит реальный срок за пьяную езду в новогодние каникулы 679
  10. В мэрии Нефтеюганска пообещали помощь пострадавшим от пожара 678
  1. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 2658
  2. ​Всё на перспективу. В Сургуте в 2022 году начали очень большие стройки 2554
  3. В Сургуте женщина зарезала своего сожителя в канун Рождества 2327
  4. В Нижневартовске девушка едва не выпала из окна многоэтажки 2303
  5. В Сургуте местные жители жалуются на подростков с ножами в кафе // ВИДЕО 2290
  6. Югорчанин отправился пешком в Тюмень, чтобы встретить Новый год с женой и ребенком 1973
  7. Как восстановить режим сна после праздников // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1948
  8. Мишустин подписал постановление о создании особой экономической зоны в ХМАО 1876
  9. Еще один пациент скончался от ковида в Югре 1832
  10. В Сургуте сбили пешехода на красном сигнале светофора // ВИДЕО 1827
  1. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 4462
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 4199
  3. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 4013
  4. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 3419
  5. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 3267
  6. В кинотеатрах Сургута планируют показать «Аватара 2» 3200
  7. ​Светит и греет! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3195
  8. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 3111
  9. ​От легендарного вартовского зайца избавились 3106
  10. Её духовное наследие - бесценное сокровище 3085

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика