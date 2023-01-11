Количество заболевших пневмонией растет в Сургуте, рассказал врач

В Сургуте за время новогодних каникул выросло число больных пневмонией, при этом сократилось количество пациентов с ОРВИ и гриппом. Об этом «Вестнику» сообщил главный врач сургутской городской поликлиники № 1 Максим Слепов.

«Разобщение на новогодние праздники позволило остановить массовое распространение ОРВИ и гриппа. В Сургуте эпидситуацию можно охарактеризовать как стабильно-напряженную. Среди 10,5 тысяч больных всего 185 с коронавирусом. Все остальное - грипп А, В», - рассказал врач.

По его словам, в поликлиниках Сургута сейчас наблюдаются порядка 10,5 тысячи пациентов с признаками ОРВИ, гриппа и коронавируса. У 300 пациентов течение ОРВИ и гриппа осложнилось пневмонией. Медик подчеркнул, что для данных диагнозов эти цифры – очень большие.

Вызовов от сургутян по-прежнему много. Только за 9 января в медучреждениях города зарегистрировали 1500 обращений и вызовов.