Сургутяне смогут отслеживать передвижение городских автобусов через 2ГИС

Теперь жители Сургута могут отслеживать передвижение транспорта в реальном времени через 2ГИС. Чтобы увидеть, когда на вашу остановку приедет автобус, просто кликните на иконку автобуса на карте 2ГИС в мобильном приложении или онлайн версии.

Есть и другой способ – просто постройте маршрут откуда и куда вам нужно доехать, далее выберите транспорт «Автобус». На экране смартфона появится информация о всех маршрутах, проходящих здесь, и времени, которое уйдет на то, чтобы добраться до места назначения.

Отмечается, что время прибытия рассчитывается исходя из ситуации на дорогах. Эту информацию в 2ГИС поставляет администрация города на базе соглашения о партнерстве, подписанного с главой Сургута и компанией 2ГИС-Сургут.