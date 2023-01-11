Жительница Когалыма родила тройняшек в сургутском Центре охраны материнства и детства

Врачи сургутского Центра охраны материнства и детства приняли первую в 2023 году тройню у жительницы Когалыма. Дети появились на свет сегодня, 11 января. Операция кесарева сечения длилась полтора часа и прошла в штатном режиме.

«Операция прошла успешно. На свет появились трое деток. Первой родилась девочка – 1900 грамм, второй – девочка 2300 грамм и третий мальчик – 2300 грамм. Все детки здоровые 7-8 баллов по шкале Апгар», – рассказал врач акушер-гинеколог Центра охраны материнства и детства города Сургута Алексей Пикулин.

Отмечается, что в семья новорожденных – многодетная. У родителей уже есть четверо детей, трое из которых приемные. Роженица два последних месяца провела в отделении патологии беременных. Врачи центра готовили пациентку к родам. Малыши появились на свет на 36 неделе гестации.

«Хотелось бы выразить благодарность Центру охраны материнства и детства. Специалисты, оборудование, отношение персонала, - все на должном уровне. Беременность была легкая. Только последний месяц был такой волшебный дискомфорт в силу анатомических особенностей, а так все под контролем, молодцы, всем спасибо», – делится своими впечатлениями когалымчанка Марина Бруклин.

Отметим, что в прошлом году в Центре охраны материнства и детства на свет появились 106 двоен и 2 тройни.