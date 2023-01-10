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​Риелтор спрогнозировала рост цен на жилье в новостройках Сургута

Цены на жилье в новостройках Сургута могут вырасти до 8% к весне

​Риелтор спрогнозировала рост цен на жилье в новостройках Сургута
Фото: pixabay

Цены на жилье в Сургуте могут вырасти на 7-8% уже к весне. Такой прогноз дала ведущий риелтор федерального агентства недвижимости в Югре Гульгена Соснина. Динамика цен отразится как на новостройках, так и на рынке вторичного жилья.

«Обычно первые два месяца после нового года цены на квартиры не меняются. В дальнейшем цены на новостройки повысятся примерно на 7-8%. А продавцы готового жилья будут ориентироваться на первичный рынок», – рассказала «Вестнику» риелтор

По ее словам, на рост стоимости квадратного метра будут влиять в большей степени доступность стройматериалов и ставки по ипотеке. К примеру, Сбербанк уже поднял ставки по ипотечным программам на полпроцента.


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Сегодня в 17:03, просмотров: 62, комментариев: 0
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