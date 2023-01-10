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Рейс из Сургута в Санкт-Петербург состоялся на резервном самолете

Рейс «России» из Сургута в Санкт-Петербург состоялся спустя семь часов на резервном самолете

Рейс из Сургута в Санкт-Петербург состоялся на резервном самолете
Фото: unsplash.com

Рейс из Сургута в Санкт-Петербург состоялся на резервном самолете авиакомпании «Россия». Пассажиры воздушного судна ждали вылета порядка семи часов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Рейс FV6442 Сургут - Санкт-Петербург выполняется на резервном воздушном судне. Лайнер вылетел в 11.27 мск. Замена воздушного судна произошла по технической причине», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что задержка рейса возникла из-за перегона резервного самолета и регламентным закрытием аэропорта с 8:00 до 10:00 (мск). Пассажирам предоставили гостиницу и питание.

Ранее воздушное судно «России» вернулось в аэропорт Сургута из-за неисправности реверса двигателя.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 138, комментариев: 0
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