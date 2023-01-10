Сургутянку, убившую своего сожителя, задержали

Сургутянка расправилась со своим сожителем за день до Рождества. По информации, предоставленной следствием, инцидент произошел в доме по улице Мелик-Карамова 6 января. Горожанка распивала алкогольные напитки вместе со своим возлюбленным, а после у них произошла ссора на бытовой почве.

Женщина схватилась за нож и ударила им в шею пострадавшего. От полученной травмы мужчина скончался. Отмечается, что ранее сургутянка уже была судима за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Жительнице Сургута предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ, она заключена под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления», – прокомментировали в СУ СКР по ХМАО.