На дорогах Сургутского района автомобилисты могут согреться в 10 пунктах обогрева

На дорогах Сургутского района работают семь стационарных и три мобильных пунктов обогрева. Оборудование и списки объектов были актуализированы из-за сильных морозов. Об этом «Сургутской трибуне» сообщили в управлении ГО и ЧС администрации Сургутского района.

«В этих пунктах предусмотрено горячее питье, чай. Можно зарядить телефон, отдохнуть. Если необходимо, привлекаются спасатели, медицина катастроф для эвакуации, оказания помощи», – рассказала начальник управления ГО и ЧС мэрии Сургутского района Алла Вавилина.

Ранее окружная Госавтоинспекция попросила югорчан отказаться от дальних поездок.