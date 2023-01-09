80 тысяч кубов снега вывезли из Сургута за зимние каникулы

С улиц Сургута за время зимних каникул вывезли почти 80 тысяч кубов снега. Подрядчики очищали дороги и тротуары в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации города.

«Уборка производится в несколько этапов. Улицы посыпают реагентами, затем образовавшийся снежный накат счищают специальными щетками. После чего специализированная техника производит сметание снега с проезжей части на обочину, где его грузят в самосвалы и вывозят с городских дорог», - говорится в сообщении.

Также в Сургуте для предотвращения гололеда дороги и тротуары обрабатывали специальной песко-соляной смесью. В зависимости от погодных условий на улицы города выходило от 60 единиц снегоуборочной техники.