В Сургуте за время праздников госпитализировано 67 пациентов с заболеваниями сердца

В Сургуте врачи кардиодиспансера закончили операцию за пять минут до боя курантов. На хирургическом столе оказалась пенсионерка из Радужного с острым расслоением аорты. Доктора боролись за жизнь югорчанки 15 часов.

Не менее востребованной в минувшие праздники оказалась помощь рентгенохирургов. 16 пациентам с острым коронарным синдромом, в том числе инфарктом миокарда, специалисты выполнили стентирование сосудов сердца. Экстренные операции также прошли успешно. Впереди у больных – реабилитация.

«Всего за праздники в учреждение госпитализировали 67 пациентов с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы: ишемической болезнью сердца, нарушениями ритма, хронической сердечной недостаточностью. По словам специалистов, работа велась в штатном режиме», – рассказали в пресс-службе медучреждения.