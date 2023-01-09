Назначено заседание по делу о самоубийстве медсестры сургутского травмцентра

Стала известна дата первого заседания по делу о гибели медсестры травмцентра Сургута. Оно состоится 11 января. Об этом сообщает «OMEDIA!».

Отмечается, что на скамье подсудимых оказалась старшая медицинская сестра отделения реанимации и анестезиологии учреждения. Ей вменяют преступление по ч. 1 ст. 110 УК «Доведение до самоубийства».

Напомним, что инцидент произошел в 2021 году. Муж работницы травмцентра заявил о том, что она свела счеты с жизнью из-за прессинга на работе. Более подробно читайте в нашем обзоре.