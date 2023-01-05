16+
Логотип Сиапресс
USD  70,3375   EUR  75,6553  

Новости

Больше новостей
Вы смотрите советские комедии в новогодние праздники?
Комментировать
0
Вам понравились новогодние огоньки на госканалах?
Комментировать
0
Вы смотрели новогодние огоньки на госканалах?
Комментировать
0
В 2022 году вы стали...

обеспеченнее 40.5%

беднее 30%

оставались по-прежнему обеспеченным 10%

оставались по-прежнему бедным 6.3%

не думаю об этом 13.2%

Всего голосов: 190

Комментировать
0
2022 год вы считаете...

очень хорошим 42%

очень тяжелым 43.2%

ничем не отличающимся от остальных 13.6%

не знаю 1.2%

Всего голосов: 169

Комментировать
0
Больше опросов

​К выходным в Сургуте похолодает до -30 градусов

Столбик термометра опустится до -30 градусов к выходным в Сургуте

​К выходным в Сургуте похолодает до -30 градусов
Фото: pixabay

На Сургут надвигается похолодание. Уже к выходным столбик термометра опустится до -30 градусов. Такой прогноз дает сервис «Яндекс погода».

В пятницу, 6 января, сохранится относительно теплая погода: -11 градусов днем и -17 градусов ночью. В субботу, 7 января, в дневные часы похолодает до -27 градусов, в ночные до -29 градусов. Такая же погода ожидается и в воскресенье. Будет пасмурно, в пятницу и воскресенье пройдет снег.

В первой половине следующей недели синоптики прогнозируют похолодание аж до -34 градусов днем и -37 градусов ночью.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 11:54, просмотров: 128, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 1222
  2. В Югре за прошедшие сутки скончался пациент с ковидом 873
  3. Utair запустили рейс между Сургутом и Новокузнецком 760
  4. Депутат Госдумы предложил выплачивать студентам 13 стипендию 746
  5. В Госдуме предложили блокировать Twitch после создания его аналога 730
  6. В Югре отмечают снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ 670
  7. Как сохранить здоровье зимой? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 665
  8. ​Стала известна новая дата закрытия OBI в Сургуте 419
  9. ​В Нижневартовске гость похитил гитару после новогодней вечеринки 252
  10. Сургутянин попал в ДТП, в котором погибли два человека 242
  1. ​На Югру надвигается 40-градусный мороз 2865
  2. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения 2336
  3. Двух пассажиров авиакомпании «ЮТэйр» не пустили на рейс из-за овербукинга 2237
  4. Сургутян приглашают прокатиться по гоночному треку в новогодние каникулы 2185
  5. ​От легендарного вартовского зайца избавились 2153
  6. С 1 января пошлины в России больше нельзя будет оплатить со скидкой 2116
  7. ​Пока вы праздновали, жизнь изменилась. Обзор новых законов, вступивших в силу с 1 января 2062
  8. Автовокзал в Сургуте построят рядом с ЖД вокзалом 2045
  9. ​Строить и еще раз строить: «Сибпромстрой» подвел итоги года и поделился планами на новый 2011
  10. Водитель легковушки спровоцировал аварию с тремя пострадавшими в Сургуте 2003
  1. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 6346
  2. OBI уйдет из Сургута, но позже 5933
  3. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 3912
  4. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 3909
  5. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 3761
  6. ​Это ошибка 3609
  7. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 3444
  8. «На Югорском предпринимательском форуме собрались хоть и конкуренты, но друзья» 3323
  9. ​Жители Югры смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис 3184
  10. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Михаил Гринченко 3024

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика