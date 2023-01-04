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В Сургуте запустили новый автобусный маршрут до дачного кооператива

Новый автобусный маршрут запустили из Сургута в отдаленный дачный кооператив

В Сургуте запустили новый автобусный маршрут до дачного кооператива
Фото: администрация Сургута

В Сургуте запустили новый автобусный маршрут до садоводческого кооператива «Победит-1». Курсировать автобусы начали с 1 января. Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Югры.

«С 1 января 2023 года начинается выполнение регулярных пассажирских перевозок по межмуниципальному маршруту «Сургут – СПК «Победит-1» (с заездом в ДНТСТ «Победит-2)», – говорится в сообщении ведомства.

Автобус будет курсировать на протяжении года три раза в день ежедневно. Выезд из Сургута в 07:30, 12:30 и 18:00, выезд из СПК «Победит-1» в 08:30, 13:30 и 19:00.


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04 января в 11:30, просмотров: 1250, комментариев: 1
Комментарии:
ieroglif8
04 января в 18:32
Петрушка уже три года с этим транспортом. Всю жизнь был СПОПАТовский автобус.
Мировые кризисы отразились именно на отдельно взятых огородах. )

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